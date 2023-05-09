İstanbul Zeytinburnu'nda ailesinin haber alamadığı kişinin cansız bedeni evde bulundu İstanbul Zeytinburnu'nda uzun süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Reşit Bumin evinde ölü bulundu. Ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti.

DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir binanın en üst katında oturan 34 yaşındaki Reşit Bumin'den bir süredir haber alamayan aile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri dairede Bumin'i hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Reşit Bumin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bumin'in cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.