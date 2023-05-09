İstanbul Zeytinburnu'nda ailesinin haber alamadığı kişinin cansız bedeni evde bulundu
DHA

İstanbul'un ilçesi Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir binanın en üst katında oturan 34 yaşındaki Reşit Bumin'den bir süredir haber alamayan aile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri dairede Bumin'i hareketsiz halde buldu.

İstanbul Zeytinburnu'nda ailesinin haber alamadığı kişinin cansız bedeni evde bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Reşit Bumin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı.

İstanbul Zeytinburnu'nda ailesinin haber alamadığı kişinin cansız bedeni evde bulundu

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bumin'in cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda ailesinin haber alamadığı kişi evde ölü bulundu #1
Zeytinburnu'nda ailesinin haber alamadığı kişi evde ölü bulundu #2