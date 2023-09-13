İstanbul Zeytinburnu'nda otomobilin tankere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı İstanbul Zeytinburnu'nda ürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun kenarında park halinde bulunan oksijen yüklü tankere çarptı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde Uğur Mercimek'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan oksijen yüklü tankere çarptı.

Kazada sürücü Uğur Mercimek ile yanındaki Burak Mercimek otomobilde sıkıştı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Arkadaşlar çok hızlı geliyordu"

Kazaya tanık olan Kurtuluş Erdal, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyordu. Direk bizim tankere çarptılar, ondan sonra bu hale geldi işte. Aracın içinden 2 yaralı çıkardılar. İkisinin de sağlık durumları iyi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri gerekeni yaptılar" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)