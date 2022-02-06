Yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerinin bulunduğu depoya baskın yapıldı. Saatleri fahiş fiyatlara satan K.E. isimli şahıs, yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Sevgililer Günü’nü fırsat bilen bir şüphelinin, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye dünyaca ünlü markalara ait sahte saatleri yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde K.E.’nin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu, yakalanmamak için internet sitesinde farklı bir adres gösterdiği tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Elde edilen bilgilerle jandarma ekipleri; saatlerin depolandığı adrese operasyon düzenledi ve şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü çeşitli saat firmalarına ait 740 kol saati ele geçirildi. Yakalanan K.E., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul’a, Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu ViDEO

JANDARMA UYARDI

Jandarma yetkilileri; özellikle son 2 yıldır dünya genelinde yaşanan pandeminin de etkisiyle e-ticaretin giderek yaygınlaştığını, vatandaşların bu tarz sahte ürünler alarak mağduriyet yaşamaması için çok dikkatli olması gerektiğini, alınacak ürünün ya da hizmetin güvenilir, ticari sicil kaydı olan yerlerden temin edilmesi gerektiğini ifade etti.