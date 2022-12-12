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    İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin başarılı çalışmaları ile 5-11 tarihleri arasında, farklı uyruklardan 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı.
    • 12.12.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:31
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    İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Kent genelinde, 5-11 Aralık tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirildi.

    2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

    Son 1 hafta içerisinde, farklı uyruklardan toplamda 2 bin 17 kaçak göçmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

    Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

    İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

    İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı #1

    İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı #2

    İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı #3


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