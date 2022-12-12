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- İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin başarılı çalışmaları ile 5-11 tarihleri arasında, farklı uyruklardan 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı.
- 12.12.2022 - 11:17
- Güncelleme : 12.12.2022 - 11:31
İstanbul’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…
Kent genelinde, 5-11 Aralık tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirildi.
2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı
Son 1 hafta içerisinde, farklı uyruklardan toplamda 2 bin 17 kaçak göçmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
İstanbul’da, 1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı VİDEO