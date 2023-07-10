İstanbul'da 1 haftalık trafik denetimi bilançosu: 710 magandaya ceza İstanbul'da 3-6 Temmuz tarihleri arasında 710 magandaya makas atmak ve drift yapmaktan ceza kesilirken aynı günlerde Şile Otoyolu'nda kameralara yansıyan makas atma görüntüleri de 5 bin 887 lira ile cezalandırıldı.

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DHA

Trafikte hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan magandaların makas atma görüntüleri, son günlerde sık sık gündeme gelmeye başladı.

Hem bu sorumsuzlar hem de diğer ihlallere karşı emniyet güçleri denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3-6 Temmuz arasında yaptığı denetimlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaştığı bilgiye göre bu tarihler arasında 710 sürücüye drift, makas cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca 826 sürücü de alkollü araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan ceza aldı.

Emniyet şeridi ihlali, ışık ihlali, yayaya öncelik vermeme gibi birçok kural ihlalinden kaynaklı toplam 35 bin 988 kişiye ceza kesildi.

Makas atarak ilerledi

Bu denetimler devam ederken ve yakın zamanda İzmir'de makas atma nedeniyle yaşanan 5 kişinin öldüğü feci kaza hafızlardayken, bu sorumsuzluğa bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz Perşembe günü otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ait görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 bin 887 lira ceza

Yapılan çalışmalar sonucunda otoyolda otomobiliyle makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira ceza yazılırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.