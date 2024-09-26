İstanbul'da 1 kişinin öldüğü esnaf çatışmasının yeni görüntüleri Beyazıt'ta 2 yıl önce meydana gelen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin hayatını kaybettiği, polis memuru Gökhan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı görüntünün mağaza için görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de Kapalıçarşı girişindeki Çadırcılar Caddesi‘nde husumetli esnaf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen olayda çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi.

Taraflar arasındaki çatışmada polis memuru Gökhan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandi.

2 yıl önce meydana gelen olay güvenli kameralarınca görüntülenmişti. Görüntülerde sokak içinde defalarca kez ateş edildiği anlar yer alıyordu.

Sokakta yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yansımıştı.

MAĞAZA İÇİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 27 kişinin yakalanıp yargılandığı çatışmaya dair yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, çatışmanın taraflarından bir grubun, mağaza içine sığındığı görülüyor.

Dışarıdan açılan ateşe ateşle karşılık veren grup, kurşunların hedefi olmaktan kurtulamıyor. Bir süre sonra ise mağazanız kepenklerinin otomatik olarak kapandığı görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)