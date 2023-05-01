İstanbul'da 1 Mayıs görevine giden polisler kaza yaptı Cevizlibağ'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 4 otomobile çarptı.

DHA

İstanbul D-100 karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde giden 4 otomobile çarptı.

Çarpma sonucu otomobillerde hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya neden olan otomobilin çarptığı otomobillerde bulunanların ise 1 Mayıs için görev noktalarına giden polis memurlarının olduğu ortaya çıktı.

Sürücü karakola götürüldü

Meslektaşlarının kaza yaptığını gören polisler, olay yerine gelerek arkadaşlarının durumu hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.