İstanbul'da 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları saha çalışmalarında, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ünlü markalara ait kırtasiye malzemesinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edileceğini tespit etti.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON LİRA

Bu çerçevede Bağcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, piyasa değeri 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon kırtasiye malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli ve yakalanan ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)