İstanbul'da 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa 190 bin liraya satıldı İstanbul'da kurulan kurban satış yerlerinde başlayan pazarlıklarda gözde boğalar oldu. Esenyurt'ta 1 ton 400 kilo ağırlığındaki 'Gürkan' isimli boğa pazara getirilir getirilmez 190 bin liraya alıcısını buldu.

DHA

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'un birçok noktasında kurulan kurban satış yerlerinde pazarlıklar başladı.

Kurban pazarlarının en dikkat çekenleri ise bir tonun üzerinde ağırlığa sahip olan boğalar oldu.

1 ton 400 kiloluk boğa 190 bin liraya satıldı

Esenyurt'ta kurulan kurban satış yerinde ise 1 ton 400 kilo ağırlığındaki 'Gürkan' isimli boğa pazara gelir gelmez 190 bin liraya satıldı.

'Gürkan'ı satın alan Cesim Topal, "Şu anda fiyatlar maliyetten dolayı biraz yüksek. Ama ekonomik şartlardan dolayı adamlar da çok emek vererek buraya getiriyorlar" dedi.

"Ardahan Göle'den geldim, pazarın en büyük hayvanı budur"

Satılan kurbanlığın sahibi Bülent Ekmekçi ise, şunları söyledi:

Ardahan Göle'den geldim. Pazarın en büyük hayvanı budur, ırk olarak Şarole ırkıdır yani diğerlerinin randımanı yüzde 50 ise bunun randımanı yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişir. Pazarın en büyük hayvanıdır, halen yorgun hayvanımız yeni indirdiğimiz için. Daha yemini suyunu yememiş, hayvan yorgun tam su veremiyoruz. Alıcısına hayırlı olsun inşallah.

Kurbanlık alacaklara uyarılarda bulunan Ekmekçi, "Hayvanın sağlık durumuna baksınlar. Küpe olması lazım kulağında, ağzındaki dişine açıp bakılması gerekir. Yaşına bakılması gerekir" şeklinde konuştu.

Çadırlarla pazarlıklar kıran kırana yapılıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kıran kırana yapılan pazarlığın ardından kurbanlık boğa bir aileye 50 bin liraya satıldı.