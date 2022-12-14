İstanbul'da iki mağazada hırsızlık yapan kadın yakalandı

Gümüş mağazalarına girerek satıcının dalgınlığından faydalanan şahıs, iki kez gümüş ziynet eşyalarını çaldı. Kimliği tespit edilen kadının 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hırsızların hedefi bu kez gümüş mağazası oldu.

Görüntülerin adresi İstanbul.

İki hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsın aynı kişi olduğunu belirledi.

135 bin lira değerinde gümüş takı çaldı

İlk olarak 13 Eylül'de bir iş yeri çalışanı Burak İ. tarafından ekiplere yapılan ihbarda, tezgahta bulunan 60 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyasının çalındığı belirtildi.

Ardından 10 Kasım tarihinde polise başvuran Bülent M. de iş yerinden yaklaşık 75 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Satıcının dalgınlığından faydalandı

Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis iş yeri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlıkların aynı kadın tarafından yapıldığını tespit etti.

Görüntülerde müşteri gibi dükkanlara giren şüphelinin, satıcının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan gümüş ziynet eşyalarını bir bir çantasına doldurduğu görüldü.

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17 suç kaydı ortaya çıktı

Ekiplerin kısa sürede şüphelinin kimliğini belirlemesinin üzerine şahıs gözaltına aldı.

Hanım I.'nın daha önceden benzer suçlardan 17 kaydı olduğu tespit edildi.

DHA'nın aktarımına göre; poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

















