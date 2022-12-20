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    İstanbul’da '10 numara' yağ operasyonu: 16 gözaltı

    Polis ekipleri, İstanbul'da "10 numara" yağ operasyonu düzenledi. 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
    • 20.12.2022 - 14:22
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    İstanbul’da '10 numara' yağ operasyonu: 16 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 Ekim ile 20 Aralık tarihleri arasında Esenler, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Çekmeköy ve Tuzla ilçelerinde “Kaçak Akaryakıt" operasyonu gerçekleşti.

    156 bin 700 litre kaçak akaryakıt bulundu

    Satışa hazır halde 156 bin 700 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt naklinde kullanılan 15 araç bulundu.

    Adli işlem başlatıldı

    İHA'nın aktardığına göre yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında "Kaçak Akaryakıt" suçundan adli işlem yapıldı.

    İstanbul’da 10 numara yağ operasyonu: 16 gözaltı #1

    İstanbul’da 10 numara yağ operasyonu: 16 gözaltı #2

    İstanbul’da 10 numara yağ operasyonu: 16 gözaltı #3

    İstanbul’da 10 numara yağ operasyonu: 16 gözaltı #4


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