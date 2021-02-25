İstanbul’da 10 yıl önce kaybolan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Müge Anlı’nın programına katılarak yardım isteyen kadının yakınlarından kocası, cinayeti sorgusunda itiraf etti. Cani koca, adliyeye sevk edilirken de “Az bile yaptım, hak etti” diye konuştu.

Müge Anlı, bir cinayeti daha aydınlattı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşarken 2011 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Güldane Biçer'in akıbetinin ortaya çıkması için yakınları, Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.

Canlı yayına çıkan kadının kocası Osman Biçer, eşinin 17 Eylül 2011 günü elinde bir torbayla evden çıkıp gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını öne sürmüştü.

“BAŞKA BİRİYLE KAÇTI” İDDİASI

Osman Biçer ve ailesi, Güldane Biçer'in kaybolmadan bir süre önce başka kişilerle görüştüğünü ve bir başka erkek kaçmış olduğunu düşündüklerini iddia etmişti.

Programa katılan bazı görgü tanıkları ise Osman Biçer'in eşi Güldane Biçer'e sürekli şiddet uyguladığını iddia etmiş, bu iddialar Osman Biçer ve ailesi tarafından reddedilmişti.

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'in kocası Osman Biçer eşini öldürdüğünü itiraf etti İZLE

HEYECANI ELE VERDİ

Yayın esnasında Osman Biçer’in, Müge Anlı'nın soruları karşısında heyecana kapıldığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Bugünkü programın açılışını yapan Müge Anlı, yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Osman Biçer’in, dünkü canlı yayının ardından İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osman Biçer’in sorgusu sırasında cinayeti itiraf ettiği, cesedi gömdüğü yeri de gösterdiği belirtildi.

Talihsiz kadının cesedi, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice mevkisindeki kırsal alanda bulundu.

“AZ BİLE YAPTIM, HAK EDİYORDU”

Öte yandan emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cani koca Osman Biçer, yaptığı savunmalarla da pes dedirtti.

Sevk sırasında mikrofonlara konuşan Biçer, “Namusumu temizledim, az bile yaptım. Hak ediyordu, arkamdan çok iş çevirdi.” dedi.