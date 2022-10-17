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    İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi

    Yasa dışı yollarla getirilip sahte ambalajlarla paketlenen 100 bin 695 kaçak ilaç, yapılan operasyonla ele geçirildi.
    • 17.10.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 11:34
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    İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi

    İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla ülkeye getirip sahte ambalajlarla paketledikleri ilaçları piyasaya sürmek isteyen şüphelilere yönelik yakalanması için çalışma başlattı.

    Ataşehir ve Güngören'de, şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandığı 2 ayrı adres tespit edildi.

    4 şüpheli gözaltına alındı

    AA’nın haberine göre; söz konusu adreslere düzenlenen baskında, içinde botoks ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu100 bin 695 ilaç ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

    Yakalanan şüpheliler hakkında "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

    İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi VİDEO

    İstanbul da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi #1

    İstanbul da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi #2

    İstanbul da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi #3


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