Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.420
0.85%
BTXN Coin
25.20
5.83%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    İstanbul'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin litre etil alkol ve 3 bin litre metil alkole el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte içkiyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

    Şüphelileri takibe alan ekipler, üretimin Küçükçekmece'de bir depoda yapılacağını belirledi.

    ÜRETİM DEPOSUNA BASKIN

    Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    12 BİN LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU

    Baskında 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi #1

    İstanbul da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi #2

    İstanbul da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir