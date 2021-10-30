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İstanbul'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin litre etil alkol ve 3 bin litre metil alkole el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.