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- İstanbul'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
İstanbul'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin litre etil alkol ve 3 bin litre metil alkole el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 30.10.2021 - 10:08
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte içkiyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, üretimin Küçükçekmece'de bir depoda yapılacağını belirledi.
ÜRETİM DEPOSUNA BASKIN
Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.
12 BİN LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU
Baskında 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.