3 metro istasyonunun geçici olarak kapatılması ve 14 aydır açılmaması, vatandaşları mağdur etti. Otobüslerle aktarma yapan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımı süren Ataköy-İkitelli metro hattının M1A metro hattı ile entegrasyon çalışmaları nedeniyle Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarının kapalı olacağını duyurmuştu.

İBB tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan açıklamada, entegre çalışmaları nedeniyle 3 istasyonun 14 ay süre ile kapalı olacağı ifade edilmişti.

Yenikapı'dan başlayan seferler Atatürk Havalimanı yerine Ataköy/Şirinevler durağında son bulmaya başladı. Metro hatlarını sıklıkla kullanan vatandaşlar, 14 aylık süreyi çok uzun bularak duruma tepki gösterdi.

10 AY DAHA KAPALI

Öte yandan, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosundaki son 3 durak olan Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının, çalışmalar nedeniyle yaklaşık 10 ay daha kapalı kalacağı öğrenildi Şirinevler Metro istasyonunda inen bir vatandaşın, “Her şey çok güzel olacak, oldu gördük.” dediği görüldü.

Şirinevler metro istasyonunda aktarma ile giden vatandaşlar, dönüşte otobüslerin aşırı kalabalık olduğuna dikkat çekti. Bir an önce metre çalışmalarının hızlandırılarak yeniden kullanıma açılmasını isteyen vatandaşlar, mağduriyetlerin bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.

İstanbul'da 14 aydır devam eden metro çalışması, vatandaşları mağdur etti VİDEO



“O KADAR ZAMAN GEÇTİ BU ÇALIŞMALARIN BİTMESİ LAZIM”

Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının çalışmadığı için büyük sıkıntı çektiklerini dile getiren Tekin Kaçar isimli vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

“Her iki yönde işe giderken ve gelirken sıkıntılar yaşıyoruz. Otobüslerle aktarma yapmak zorunda bırakılıyoruz, aşırı kalabalık oluyor. Tahmin ediyorum bu iki yıldır bu şekilde devam ediyor. Çok kadar zaman geçti bu çalışmaların bitmesi lazım. Ama görüyorsunuz herhangi bir çalışma bile yok. Bir an önce durakların açılması lazım mağdur oluyoruz.”





“14 AY UZUN BİR SÜREDİR”

Metro istasyonlarındaki çalışmaların hızlı yapılması gerektiğini ifade eden Ferdi Okur, “14 ay boyunca metro istasyonlarının kapalı kalması çok uzun bir süredir. Bu istasyonları her gün normalde aktif olarak kullanan insanlar var, mağdur oluyorlar. Ulaşım en önemli hizmetlerden birisi ama çok büyük aksaklıklar meydana geleceğini düşünüyorum. Birçok kişinin bu metro istasyonlarını kullanamadığı için sorun yaşayacaklardır. Bir an önce çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz.” dedi.

“TRAFİĞİ VE VATANDAŞLARI ÇOK OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR”

Çalıştığı sürede metro hatlarını aktif olarak kullandığını dile getiren Veysel Ali Kutlu, “Biz normalde diğer ulaşım vasıtalarını da kullanıyoruz ama metro onlara göre biraz daha hızlı oluyor. Bu metro istasyonlarındaki çalışma trafiği ve vatandaşları çok olumsuz etkileyecek. Sürekli kullandığımız bir hat olduğu için bizi büyük bir sıkıntıya sokuyor. Daha kısa bir sürede yapılsaydı vatandaşlar için çok daha faydalı olurdu.” diye konuştu.