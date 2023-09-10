İstanbul'da 15 ton etil alkol ele geçirildi Sahte içki operasyonu kapsamında durdurulan şüpheli tırdan, 15 ton etil alkol çıktı. Tır sahibi ve araç şoförü adliyeye sevk edildi.

İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi.

Yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında merdiven altı imalathanelerde damıtılan etil alkolün İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli tır durduruldu

Alınan bilgi kapsamında yapılan takip sonucunda; etil alkolün Antalya'ya taşındığı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durduruldu.

15 ton etil alkol ele geçirildi

Tır sahibi H.G. ve araç şoförü M.K. isimli şahıslar yakalandı. Tırda yapılan aramalarda, kolilenmiş vaziyette 15 ton etil alkol ele geçirildi.

2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)