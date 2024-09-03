İstanbul'da 150 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu Fatih'te kaçak yollarla yurt dışından ilaç getirdiği tespit edilen şüphelilerin adreslerine yapılan baskında yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını soluksuz sürdürüyor.

Ülkeye girişi ve satışı yasak olan ilaçların kaçak yollarla tedarik edilmesinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında İstanbul'da bir adreste, kaçak ilaç depolandığı tespit edildi.

TAKİBE ALINDILAR

Polis ekipleri, operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak kaçakçılığı tespit etti.

Bu kapsamda Fatih'te şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.

150 MİLYON LİRALIK KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Yapılan operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI ÖĞRENİLDİ

Ekipler, şüphelileri tespit ettikten sonra müşteri kılığına girerek ilaçlarla ilgili satış pazarlığı yaptı ve operasyonu gerçekleştirdi.

İLAÇLAR ALMANYA, ÇİN VE AMERİKA'DAN GETİRİLDİ

Ele geçirilen ilaçların Almanya, Çin ve Amerika'dan kaçak yöntemlerle ülkemize getirildiği tespit edildi.

Bu ilaçlardan bazılarının kutu fiyatının ise 300 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)