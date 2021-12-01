İstanbul’da 16 bin liraya diş yaptırdı, sağlığından oldu

16 bin liraya anlaşarak diş tedavisi için gittiği hastanede, iddiaya göre yanlış tedavi uygulanınca kalıcı yüz felci geçiren genç kadın, dişçiden şikayetçi oldu.

İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Yasemin Törü, dişlerini yaptırmak için Pendik’teki özel bir diş sağlığı hastanesine gitti.

Hastanede, iddiaya göre tedavi uygulandığı sırada Yasemin Törü’nün dişinde bir alet parçası kaldı.

Yapılan müdahalelere rağmen dişin işlevini kaybettiği anlaşılınca Törü’nün dişi, doktorlar tarafından çekildi.

16 BİN LİRA ÖDEDİ

O anlarda kabusu yaşayan Törü, ağrılar içinde gittiği başka bir devlet hastanesinde kalıcı yüz felci olduğunu öğrendi.

Diş tedavisi için gittiği hastanede yüz felci geçiren Yasemin Törü, aynı zamanda tedavisi yapılmayan dişleri için toplamda 16 bin lirayı ödediğini belirtti.

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“DİŞİN ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM”

Başına gelenleri anlatan Yasemin Törü, “İstanbul'da özel bir diş hastanesine müracaat ettim. Ağız içinde genetik yapıdan dolayı bir sorun vardı. İlk başta çekimlerime başlanıldı. O an hiç herhangi bir sorunum yoktu. Çekimlerden sonra kanal tedavisi süreçlerine girdik. Kanal tedavisi yapılması gereken dişlerime müdahale edildi. Kanal tedavisi için son bir tane dişim kalmıştı. Doktora bu dişin çekilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama kanal tedavisiyle kurtarabileceklerini dile getirdiler. O esnada işleme başladılar.” dedi.

“ALET DİŞİMİN İÇERİSİNDE KALDI”

“İşlem sırasında kullanmış oldukları alet dişimin içerisinde kaldı.” diyen Törü, şöyle devam etti:

“Çıkartırken bayağı bir uğraştılar. O an ben canımın yandığını doktora söyledim ama tabii ki doktor buna aldırış etmedi. Aleti çıkarttıktan sonra dişime bir şey enjekte ettiler. Onu enjekte etmeye başladığı andan itibaren sanki dünyam karardı. Artık yolun sonu buraya kadar Yasemin dedim. Çünkü inanılmaz bir acı vardı. Doktoruma bunu dile getirdim. Ama hiç umursamadan işleme devam etti. Daha sonra baktı olmuyor. Suratım, berbat bir hal aldı. Kanal tedavisi yaptığı dişin, içerisini kapatıp eks dedi, çekime gidecek dedi. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyordum. Eve geldikten sonra zaten ailem suratımın halini görünce çok şaşırdı.”

“O AĞRIYLA İKİ BUÇUK AY KADAR GEZDİM”

Törü, “Yaşamış olduğum acılara daha fazla dayanamadım. Gecesinde Sultanbeyli Devlet Hastanesi acil servisine gittiğimde, oradaki doktorlar yüz felci geçirme durumu olduğunu dile getirdiler ve bana orada ağrılarımı kesmeleri için serum taktılar. Biz diş hastanesiyle irtibata geçtik. Doktora ulaşamadık. Hasta sorumlusu asistanla görüştük. Sabaha hiçbir şey kalmayacağını bize söylediler. Ama söyledikleri gibi hiçbir şey olmadı. Ben tam o şişliklerle, o ağrıyla iki buçuk ay kadar gezdim.” dedi.

“YÜZ FELCİMİN KALICILIĞINI ÖĞRENDİK”

Diş hastanesine tekrar gittiğinde doktorun durumu kabullendiğini dile getiren Törü, “Ben kendi imkânlarımla daha fazla dayanamayarak Sultan Abdulhamit Han Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne müracaatta bulundum. Doktorlar sağ olsun çok güzel ilgilendiler. Yapılması gereken tedavileri uyguladılar. Ve sonuç olarak yüz felcimin kalıcılığını öğrendik. İlk başta yüz felci geçirdiğimi doktorlar söyleseydi şayet verilen bir kortizon o anki durumu kurtarabilecekti ama maalesef ki süreç uzadığı için ben geç öğrendiğim için durumu artık yapılabilecek hiçbir şey olmadı. Ömür boyu izleri suratında taşıyacaksın dediler. Raporlarla birlikte tekrar diş hastanesine gittim. Bana gülerek evet sen yüz felci geçirdin dedi. Ben de 'neden ilk başta bana yardımcı olmadınız' dedim.” diye konuştu.

“DİŞSİZ BİR HALDE ORTALIKTA GEZİYORUM”

Törü, tedavisi yarım kalan dişlere 16 bin lira ödediğini belirterek, “Ben o hastaneye müracaat ettiğimde sağlık kredisi kullanarak müracaat ettim. Ve şu an yapılma aşamasında olan ama yapılmayan dişlere ben 16 bin lira ücret ödedim. Zaten dişlere, kaplamalara müdahale etmeleri gerekiyor. Ama hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Geçici olarak yapıştırdı. Hepsi teker teker düştü. Şu an tamamıyla dişsiz bir halde ortalıkta geziyorum. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Davamın sonuna kadar arkasındayım.” ifadelerini kullandı.