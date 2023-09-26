İstanbul'da 16 katlı binanın dış cephesi çöktü! Korku dolu anlar kamerada Esenler'de bulunan bir binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgardan etkilendi. Kopan parçalar bölgede korkuya neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Saat 14.30 sıralarında 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü.

Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı.

Araçlar zarar gördü

Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı.

Parçalara müdahale edilemedi

Öte yandan İtfaiye ekipleri, şiddetli rüzgardan dolayı dış cephede kalan ve düşme riski olan parçalara müdahale edemedi.

Kalan parçaların, apartman yönetimi tarafından kendi imkanlarıyla söküleceği öğrenildi.

Bu sırada yolun karşısındaki tekstil atölyesinden sarkıtılan cihazdan kamyona ürün yükleniyordu.

Son anda kurtuldu

Yükleme yapan şahıs, dış cephenin döküldüğünü görünce son anda kaçtı.

Şahıs yaralanmaktan kaçarak kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

"Deprem oldu zannettik"

O anları anlatan apartman sakini kadın ise, "Biz evde otururken sesler duyduk. Deprem oldu zannettik. Merdivenlere yığıldık. Binadan çıktık. Kırık yeri vardı. Orası yapılacak dendi. Öyle kaldı. Bugün de hava çok rüzgarlı. Şimdi de devamı döküldü." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)