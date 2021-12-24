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    İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dördüncü kattan düştü

    Kızın, kaldığı daireden düşme anı kameraya yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • AA
    • 24.12.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 13:34
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    İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dördüncü kattan düştü

    İstanbul Zeytinburnu'nda kız çocuğu, binadan düşerek ağır yaralandı.

    Dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki E.A, Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katından düştü.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan E.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen E.A.'nın, hastanedeki tedavisi sürüyor.

    DÜŞME ANI KAMERADA

    Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Bu arada, E.A'nın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul da 16 yaşındaki kız, dördüncü kattan düştü #1

    İstanbul da 16 yaşındaki kız, dördüncü kattan düştü #2

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