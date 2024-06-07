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İstanbul'da 17 yaşındaki genç fenomen husumetlileri tarafından darbedildi

İstanbul'da 17 yaşındaki genç fenomen husumetlileri tarafından darbedildi Sultangazi'de çiğ köftecide çalışan arkadaşını ziyaret eden 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni genç, kalabalık bir grup tarafından feci şekilde dayak yedi. Burnu kırılan kırıklar oluşan genç hastanelik olurken, aile ise saldırganlardan şikayetçi oldu.