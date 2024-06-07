İstanbul Sultangazi'de yaşayan 17 yaşındaki Habil Y., 1 yıl önce arkadaşını çalıştığı çiğ köfteciye ziyarete gitti.
Müzikle ilgilenen ve sosyal medyada tanınan 17 yaşındaki Habil Y.'yi gören şüpheliler, "Fenomensin seni tanıyoruz, burada ne işin var?" diyerek silahla tehdit etti.
Gencin koluna giren şahıslar, silah göstererek "Seni ormana gezmeye götürelim" deyince durumdan şüphelenen genç, "Size kahve ikram edeyim" diyerek kafeye davet etti.
Silah gösterip alıkoydular
Bunun üzerine taraflar kafeye gitti.
Şahısların oturduğu sırada bir bahaneyle tuvalete giden Habil Y., lavaboya giderek polise ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları silahları ile birlikte yakaladı.
1 Haziran'da tekrar arkadaşının yanına çiğ köfteciye giden Habil Y.'yi gören husumetlisi, arkadaşlarına haber verdi.
Feci şekilde dövüldü
Dükkana gelen taraflar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Burada 17 yaşındaki Habil Y., feci şekilde darbedildi.
Kalabalık grubun arasında kalan genç yaralandı. Burnu kırılan ve yüzünden de yaralanan Habil Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Habil Y. evine gönderilirken ailesi ise saldırganlardan şikayetçi oldu.
Darbedildiği anları sosyal medyada paylaştılar
Polis ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, gencin darbedildiği anların sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.
Görüntülerde, “Hak eden hakkını yaşar aslan abilerim” ifadelerinin yer aldığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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