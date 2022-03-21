Petrol
112.97
4.67%
Euro
16.37
0.03%
Dolar
14.83
0.28%
Altın
918.27
0.47%
Borsa
2172
1.30%
Bitcoin
611.634
-0.06%
BTXN Coin
39.19
0.12%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    İstanbul'da 173 göçmen yakalandı

    Göçmen kaçakçılığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 173 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirilirken, 3 organizatörünün tutuklandığı öğrenildi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 173 göçmen yakalandı

    İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri insani olmayan koşullarda barındıran, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmayı amaçlayan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

    Ekiplerce 10-21 Mart tarihleri arasında Fatih, Zeytinburnu, Esenler ve Silivri'de belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

    173 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

    Operasyonlar kapsamında 90 Afganistan, 20 Pakistan, 12 Mısır, 22 Bangladeş, 21 Suriye, 8 farklı uyruklara sahip olmak üzere 173 düzensiz göçmen yakalandı.

    Göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan 3 minibüse de el konuldu.

    3 BİN EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞTTILAR

    Adreslerde yapılan aramalarda, 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 2 çadır, 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 8 bin 710 lira ele geçirildi.

    Yapılan incelemede, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin, şüphelilerle Edirne üzerinden Yunanistan'a götürülmek üzere 3 bin euro karşılığında anlaştıkları belirlendi.

    İstanbul da 173 göçmen yakalandı #1

    ORGANİZATÖRLERDEN 3’Ü TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Yakalanan 173 düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

    İstanbul da 173 göçmen yakalandı #2

    İstanbul da 173 göçmen yakalandı #3

    İstanbul da 173 göçmen yakalandı #4

    İstanbul da 173 göçmen yakalandı #5

    İstanbul da 173 göçmen yakalandı #6


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı
    3. Sayfa

    Kayseri'de tabanca ile vurulan şahıs yaralandı

    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı
    Ekonomi

    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Görüş Bildir