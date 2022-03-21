İstanbul'da 173 göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 173 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirilirken, 3 organizatörünün tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri insani olmayan koşullarda barındıran, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmayı amaçlayan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 10-21 Mart tarihleri arasında Fatih, Zeytinburnu, Esenler ve Silivri'de belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

173 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında 90 Afganistan, 20 Pakistan, 12 Mısır, 22 Bangladeş, 21 Suriye, 8 farklı uyruklara sahip olmak üzere 173 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan 3 minibüse de el konuldu.

3 BİN EURO KARŞILIĞINDA ANLAŞTTILAR

Adreslerde yapılan aramalarda, 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 2 çadır, 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 8 bin 710 lira ele geçirildi.

Yapılan incelemede, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin, şüphelilerle Edirne üzerinden Yunanistan'a götürülmek üzere 3 bin euro karşılığında anlaştıkları belirlendi.

ORGANİZATÖRLERDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yakalanan 173 düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.