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    İstanbul'da 190 bin liralık çocuk kıyafetlerinin çalınma anı kamerada

    Kıyafetlerin taşıma işlemini üstlenen şahıslar, ürünleri başka bir depoya aktardı. Polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan şahıslardan biri tutuklandı.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 13:14
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    İstanbul'da 190 bin liralık çocuk kıyafetlerinin çalınma anı kamerada

    İstanbul Bayrampaşa’da hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Taşımacılık yapan şahıslar, anlaştıkları bir firmanın çocuk kıyafetlerini çaldı.

    190 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

    Tekstille uğraşan iş insanı M.Ç., 190 bin lira değerindeki çocuk kıyafetlerinin, taşımacılığını yapmak için el sıkıştığı kişiler tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

    Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin, kıyafetleri araçlarına yükleyip mal sahibinin yanından ayrıldıkları görüldü.

    BELİRLENEN ADRESE OPERASYON

    Diğer güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahısların ürünleri başka bir depoya bıraktıklarını gördü. Şüphelilerin önce eşkali, daha sonra kimlikleri tespit edilerek adreslerine operasyon düzenlendi.

    İstanbul'da 190 bin liralık çocuk kıyafetlerinin çalınma anı kamerada ViDEO

    BİR KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları çocuk kıyafetleri ise M.Ç’ye teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ömer İ. (28), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tayfun D. (24) ile Murat Ç. (29), adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    İstanbul da 190 bin liralık çocuk kıyafetlerinin çalınma anı kamerada #1

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