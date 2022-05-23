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    İstanbul’da 199 kaçak göçmen yakalandı

    Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı.
    • 23.05.2022 - 07:53
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    İstanbul’da 199 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ülkelerindeki ekonomik kriz, baskı ve şiddet dalgasından kaçarak Türkiye’ye kadar ulaşan kaçak göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, dün Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelen bir grup kaçak yeni sığınmacı tespit etti.

    199 kaçak göçmen yakalandı

    İHA'nın haberine göre; kentin dış ilçelerinden Arnavutköy‘e bağlı Haraççı Mahallesindeki meydanlarda, park ve bahçeler ile inşaat halindeki binalarda dün yapılan geniş çaplı asayiş uygulamaları ve denetimlerde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 113’ü Bangladeş, 45’i Pakistan, 8’i Eritre ve çeşitli uyruklara mensup toplam 199 kaçak göçmenin yakalandığı duyuruldu.

    Operasyonda yakalanan söz konusu kaçak göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan İl Göç İdaresindeki göçmen gözaltı kamplarına alındığı öne sürüldü.

    İstanbul’da 199 kaçak göçmen yakalandı #1

    İstanbul’da 199 kaçak göçmen yakalandı #2


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