İstanbul'da 2 gün önce dükkanı kurşunlanan adam öldürüldü

İHA
İstanbul Güngören'de iddiaya göre, 24 Haziran gecesi Zülküf Salık, yoldan geçen bir arkadaşı ile "Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun" diye şakalaşmasının ardından aralarında kavga çıkmış sonrasında ise Sanayi Mahallesi'nde bulunan dükkanı kurşunlanmıştı.
Kurşunlar önce dükkanına sonra kendisine isabet etti
Yaşanan bu olayın ardından dün saat 17.00 sıralarında yine Sanayi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Zülküf Salık, yüzleri maskeli olan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Önceki olayda yaralanmayan Salık, bu kez kurşunların vücuduna isabet etmesinin ardından hayatını kaybetti.
Hayatını kaybetti
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri meydana gelen iki olayı gerçekleştirenlerin aynı kişiler olup olmadığı araştırıyor.