İstanbul'da 2 kadın gece kulubünü birbirine kattı Eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkararak göğüs bölgesini açarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında 2 kadın dehşet saçtı.

Eğlenmeye giden 33 yaşındaki Ada M. ile 31 yaşındaki Aline Berfu E., bir süre sonra sebebi bilinmeyen bir nedenle mekanda taşkınlık yapmaya başladı.

Çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi.

Şikayetler üzerine güvenlikçiler, Ada M. ile Aline Berfu E.'yi mekandan çıkardı.

Göğüs bölgesini açtı

Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti. Görevliler bunun üzerine polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan Ada M., bu sefer göğüs bölgesini açtı ve taşkınlıklarına devam etti.

Tiktok'da bizi takip edin

Mekanın kapısında sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini kaldırım cama vuran Ada M., polisle de tartıştı.

Fuhuş gibi suçlardan kaydı çıktı

Polis, kadını sakinleştiremeyince zor kullanarak gözaltına aldı.

İşlemleri için polis merkezine götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, iftira, şantaj, fuhuş gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

İşlemlerinin ardından 'tehdit, hakaret, hayasızca hareketler, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ile Aline Berfu E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

O anlar kaydedildi

Öte yandan kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)