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    Beylikdüzü'nde camdan düşen kızın vücudunda istismar belirtileri bulundu

    Evinin üst katından düşen kız çocuğu için, kaldırıldığı hastanede cinsel istismar bulgusu olabileceği öne sürüldü. Olayla ilgili açılan soruşturmada bir cinsel istismara rastlanılmadığı tespit edildi.
    • 09.09.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 15:59
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    Beylikdüzü'nde camdan düşen kızın vücudunda istismar belirtileri bulundu

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 katlı apartmanın üst katından düşen kız çocuğu için farklı iddialar ortaya atıldı.

    Kendini evinin üst katında bulunan 2 yaşındaki E. Y., bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü.

    Talihsiz kız çocuğunun düştüğünü gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

    Yaşanan duruma telaşlanan anne E. Y. komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi.

    İstismar belirtileri ortaya atıldı

    Bu sırada, adli muayene raporunda E.Y.'nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

    Bu raporla E.Y.'nin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun 'fasulye sırığı üzerine düştüğünü' ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Cinsel istismar vurgularına rastlanmadı

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.

    Beylikdüzü nde camdan düşen kızın vücudunda istismar belirtileri bulundu #1


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