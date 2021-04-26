İstanbul'da 2 kez çaldıkları araçla sayısız soygun yaptılar

Mecid Yılmaz'ın aracı, 2 ayda 2 kez çalındı. Aracı çalan şüpheliler sayısız soyguna karıştı.

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Mecid Yılmaz'ın aracı 2 ayda 2 kez çalındı. 5 kişi tarafından 2 dakika içinde çalınan aracın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARACIMI O GÜNDEN BERİ BULAMADIM"

Mecid Yılmaz'ın panelven tipi aracı, park halinde bulunduğu sokaktan, 5 kişi tarafından 2 dakika içinde çalındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı aracın çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, şüphelilerin Yılmaz'ın evinin bulunduğu sokağa gelişleri ve düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları araçla uzaklaşmaları görülüyor. Mecid Yılmaz, “Park ettiğim aracımı düz kontak yaparak, çaldılar. O günden bu yana bulunmadı." dedi.





"SABAHA KADAR NÖBET TUTACAĞIZ"

2 ay önce de çalınan aracını Avcılar Yeşilkent’te bulduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı kişiler olabilir. Dükkanından malzeme çalınan perdeci bana ulaştı. Dedim ki, 'gel gidelim kendimiz bulalım.' Aracım en son Avcılar’da görülmüş. Kimbilir bu akşam kimin canını yakacaklar. En sonunda sabaha kadar nöbet tutacağız." diye konuştu.

ÇALINTI ARAÇLA SAYISIZ SOYGUN

Şüphelilerin, Yılmaz'ın aracıyla Avcılar’da camını kırarak girdikleri nalburdan yaklaşık 10 bin lira değerinde bakır çubuk, yine Avcılar'daki bir perde dükkanından da 20 bin lira değerinde ürün çaldıkları belirlendi.

Şüpheliler, aynı araçla Başakşehir’de otomobil parçası satan dükkandan da 60 bin liralık malzeme çaldı.



