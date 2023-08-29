DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada gerilim artınca ortalık savaş alanına döndü.
Akşam saatlerinde 2 kişi arasındaki tartışma kavgaya döndü.
Mahalleli araya girdi
Taraflardan biri, eline aldığı demir çubukla kavga ettiği kişiye saldırdı.
Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Hırsını alamayınca otomobile saldırdı
Şahıslardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.