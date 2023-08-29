DHA

İstanbul'un ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada gerilim artınca ortalık savaş alanına döndü.

Akşam saatlerinde 2 kişi arasındaki tartışma kavgaya döndü.

Mahalleli araya girdi

Taraflardan biri, eline aldığı demir çubukla ettiği kişiye saldırdı.

Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Hırsını alamayınca otomobile saldırdı

Şahıslardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.