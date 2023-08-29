Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da 2 kişi sokak ortasında birbirine girdi: O anlar kamerada Abone Olun

İstanbul'da 2 kişi sokak ortasında birbirine girdi: O anlar kamerada Akşam saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce taraflardan biri, karşısındaki kişinin otomobilinin camını yumruklayarak kırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada gerilim artınca ortalık savaş alanına döndü. Akşam saatlerinde 2 kişi arasındaki tartışma kavgaya döndü. Mahalleli araya girdi Taraflardan biri, eline aldığı demir çubukla kavga ettiği kişiye saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Hırsını alamayınca otomobile saldırdı Şahıslardan biri, kavga ettiği kişinin park halindeki otomobilinin arka camını yumruklayarak kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google News

Abone Ol