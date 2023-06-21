İstanbul'da 2 milyonluk vurgun Banka müşterilerine ait kart bilgilerini ele geçirerek çıkarttıkları ek kartlarla nakit avans çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yolla 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Biri telefoncu, diğeri tekstilci iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA

İstanbul’da dolandırıcılar, banka müşterilerine ait kart bilgilerini ele geçirdi, ek kartlar çıkardı.

Dolandırıcılar, bu kartlarla hesap sahibinin haberi olana ya da kredi kartının limiti dolana kadar ATM’lerden nakit avans çekti.

Yakayı ele verdiler

Artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, harekete geçti.

Polis, önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti, ardından da kıskıvrak yakaladı.

2 milyonluk vurgun

Şüpheliler Gökhan Ö. (38) ile Aykut A.’nın (33), 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı ve ek kart çıkarttığı, bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Biri telefoncu, diğeri tekstilci

Gökhan O.’nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.’nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.