İstanbul'da 2 milyonluk vurgun

İstanbul’da dolandırıcılar, banka müşterilerine ait kart bilgilerini ele geçirdi, ek kartlar çıkardı.
Dolandırıcılar, bu kartlarla hesap sahibinin haberi olana ya da kredi kartının limiti dolana kadar ATM’lerden nakit avans çekti.
Yakayı ele verdiler
Artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, harekete geçti.
Polis, önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti, ardından da kıskıvrak yakaladı.
2 milyonluk vurgun
Şüpheliler Gökhan Ö. (38) ile Aykut A.’nın (33), 186 banka müşterisinin hesap ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı ve ek kart çıkarttığı, bu yöntemle 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
Biri telefoncu, diğeri tekstilci
Gökhan O.’nun telefonculuk yaptığı, Aykut A.’nın ise tekstil işiyle uğraştığı ve daha önceden 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.