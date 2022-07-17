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    İstanbul'da 2 saat önce alınan otomobil, kazaya karıştı

    Kamyon, saatler önce satın alınan araca arkadan çarptı. Otomobilde ağır hasar oluşurken, iki kişi yaralandı.
    • 17.07.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 15:16
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    İstanbul'da 2 saat önce alınan otomobil, kazaya karıştı

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza meydana geldi.

    İstanbul Sancaktepe'de Paşaköy mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan kazada, talihsiz sürücünün yeni satın aldığı araç hurdaya döndü.

    2 saat önce aldığı araca kamyon çarptı

    İddiaya göre aracın sürücüsü M.E., 2 saat önce aldığı araçla seyir halindeyken, aracının hararet yapması üzerine emniyet şeridine park etti.

    O esnada arkadan gelen kamyon, sürücü E.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile arkadan çarptı.

    İstanbul'da 2 saat önce alınan otomobil, kazaya karıştı ViDEO


    Otomobilde bulunanlar yaralandı

    Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve araçta bulunan H.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Büyük hasar oluştu

    İHA'nın haberine göre, polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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