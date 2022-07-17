- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da 2 saat önce alınan otomobil, kazaya karıştı
İstanbul'da 2 saat önce alınan otomobil, kazaya karıştı
- 17.07.2022 - 15:03
- Güncelleme : 17.07.2022 - 15:16
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza meydana geldi.
İstanbul Sancaktepe'de Paşaköy mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan kazada, talihsiz sürücünün yeni satın aldığı araç hurdaya döndü.
2 saat önce aldığı araca kamyon çarptı
İddiaya göre aracın sürücüsü M.E., 2 saat önce aldığı araçla seyir halindeyken, aracının hararet yapması üzerine emniyet şeridine park etti.
O esnada arkadan gelen kamyon, sürücü E.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile arkadan çarptı.
İstanbul'da 2 saat önce alınan otomobil, kazaya karıştı ViDEO
Otomobilde bulunanlar yaralandı
Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve araçta bulunan H.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Büyük hasar oluştu
İHA'nın haberine göre, polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale geldi.