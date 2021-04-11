İstanbul’da 20 aracın lastiğini kesen çocuklar yakalandı

Gece yarısı sokakta park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla patlatan iki çocuk güvenlik kamerasına anbean yansırken, mahallelinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’nde sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç lastiklerinin bıçakla patlatıldığını gördü.

Bunun üzerine vatandaşlar sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

LASTİKLERİ BIÇAKLADILAR

Görüntülerde iki çocuğun araçların yakına yaklaşıp bıçakla lastikleri patlattığını gören Taner Kiziroğlu (40), polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri inceleyerek çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda lastikleri bıçaklayan iki çocuğun eşkalini ve kimliğini tespit etti.

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MUHAFAZA ALTINA ALINDILAR

Beyoğlu polisi, 13 yaşındaki Emirhan Ç. ile 9 yaşındaki Muhammed O’yu muhafaza altına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ardından Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Büroda işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edilirken, 13 yaşındaki Emirhan Ç’nin önümüzdeki hafta “mala zarar verme” suçundan çocuk savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Öte yandan çocukların lastikleri patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"40 YILDIR BURDAYIM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Sabah işe gitmek için evden çıktık ve araçlarımıza doğru yöneldik. Camdan baktığımda komşun aracının lastiğinin patladığını gördüm. Kameralara baktık, her şey ortada ama biz 1 aydır bunlardan bıktık. Komşumun hastaneye giderken lastiğinin patladığını görüyorum. Peşinden kardeşim arıyor, onun da lastiğini patlatıyorlar. Bundan 1 ay önce arkadaşımdan aldığım aracımın aynasını kırıyorlar ve lastiklerini patlatıyorlar. Aşağı sokaktaki tüm araçların camları kırılıyor ve lastikleri patlatılıyor. Yani biz bunlardan bıktık. İş yapmayan lastikçi dua ediyor. Bunlar çocuk ama yaptıran başkası. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum, böylesini görmedim” dedi.





























