İstanbul'da borç meselesinden çıkan tartışmada genç kadını alıkoydu.
Eyüpsultan ilçesinde saat 14.30 sıralarında 27 Şubat'ta D.A isimli kadın, 20 bin TL borç aldığı A.R.G.'nin evine gitti.
20 bin TL'lik borcu 100 bine çıkardı
Borcu görüşmek isteyen kadınla adam arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A.R.G, borcu 100 bin TL çıkararak kadını alıkoydu. "Borcu çevremden bulayım" diyen kadın, erkek kardeşini telefonla arayarak durumu anlattı ve konum attı.
Bunun üzerine ablasının alıkonulduğunu iddia eden şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi.
Alıkonulan kadın kurtarıldı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda alıkonulan D.A. isimli kadın kurtarılırken, şüpheli A.R.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Evde yapılan aramada 6 parça halinde 2 kilo 957 gram çeşitli narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 TL ele geçirildi.
Tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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