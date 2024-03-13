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İstanbul'da 20 bin TL için alıkoyduğu kadın attığı konum sayesinde kurtuldu

İstanbul'da 20 bin TL için alıkoyduğu kadın attığı konum sayesinde kurtuldu Borç meselesinden çıkan tartışmada genç kadını eve hapseden şahıs, kadının kardeşine attığı konum sayesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlarca tutuklandı.