İstanbul'da 20 farklı noktada asayiş denetimi Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde 20 farklı noktada yaptığı asayiş uygulamasında 8 kişi gözaltına alındı.

DHA

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Devriye Ekipleri, Trafik Ekipleri ve Asayiş Büro Ekipleri tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

20 ayrı noktada ve mobilize ekiplerin sürekli yer değiştirerek yaptığı uygulamalarda yüzlerce araç ve kişi denetlendi.

570 KİŞİYE GBT YAPILDI

Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

570 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimde aranması bulunan 8 kişi gözaltına alındı. 435 araç ve motosikletinde bilgileri kontrol edilerek, arama yapıldı.

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında dolandırıcılıktan 11 yıl 3 ay ve hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüleri de yakaladı. Hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)