İstanbul’da 2022 yılında 126 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında düzenlediği 54 operasyonda toplam 126 ton 823 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda 282 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki imalatı yapan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

2022 yılında vatandaşları zehirleyecek şahıslara göz açtırılmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında sahte alkollü içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik 54 operasyon gerçekleştirdi.

126 ton sahte içki ele geçirildi

Operasyonlarda 126 ton 827 litre sahte içki, 10 bin 191 adet dolu içki şişesi, 21 bin 763 adet boş alkollü içki şişesi, 125 bin 300 adet içki etiketi, 93 bin 648 adet sahte TADAB bandrolü, 7 bin 472 adet sahte sahte yabancı menşeili bandrol, 12 bin 50 adet alkollü içki şişesi kapüşonu, işçki üretiminden kullanılan çok sayıda kaynatma ve damıtma makineleri ele geçirildi.

282 şüpheli gözaltına alındı

Gerçekleştirilen operasyonlarda 282 şüpheli gözaltına alınırken, 47 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.