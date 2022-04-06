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    İstanbul'da 207 kaçak 'hayalet gösterge' ele geçirildi

    Jandarma operasyonunda 207 adet "hayalet gösterge" olarak da bilinen dijital gösterge paneli ele geçirilirken ürünlerin piyasa değerinin milyonları bulduğu belirlendi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:54
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    İstanbul'da 207 kaçak 'hayalet gösterge' ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor...

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği lüks araçlara ait oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

    Alınan bilgi doğrultusunda şüphelinin kaçak yedek parçaları depoladığı yerin tespitine yönelik çalışmalara başlandı.

    DEPOYA OPERASYON DÜZENLENDİ

    Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin, yedek parçaları bağlantılı olduğu kişiler vasıtasıyla gümrük işlemlerine tabi tutmadan Türkiye'ye getirttiği ve kaçak malzemeleri kendisine ait oto yedek parça dükkanında depoladığı belirlendi.

    Söz konusu iş yerinin çevresinde araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, bağlantıda olunan kişilerin deşifre olmamak için belirli aralıklarla iş yerine giriş çıkış yaptığını ve kaçak malzemelerin küçük partiler halinde piyasaya sürüleceğini tespit etti.

    İstanbul'da 207 kaçak 'hayalet gösterge' ele geçirildi VİDEO

    207 KAÇAK HAYALET GÖSTERGE ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheliyi yakalamak için iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri milyonları bulan araçlara ait 207 adet "hayalet gösterge" olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi.

    Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul da 207 kaçak hayalet gösterge ele geçirildi #1

    İstanbul da 207 kaçak hayalet gösterge ele geçirildi #2


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