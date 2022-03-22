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    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    7 ilçede düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak tabir edilen 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 15:18
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    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıtları piyasaya sürmeye hazırlanan şahısları mercek altına aldı.

    3 ay süren takibin ardından Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da 13 farklı adrese operasyon düzenledi.

    9 ARACA EL KONULDU

    Operasyonlarda '10 numara yağ' olarak tabir edilen ve piyasaya sürülmeye hazır halde 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Taşımacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 9 araca el konuldu.

    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda yakalanan 16 şüpheli hakkında "5607 Sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #3

    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #4

    İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #5


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