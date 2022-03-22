İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 ilçede düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak tabir edilen 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıtları piyasaya sürmeye hazırlanan şahısları mercek altına aldı.

3 ay süren takibin ardından Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da 13 farklı adrese operasyon düzenledi.

9 ARACA EL KONULDU

Operasyonlarda '10 numara yağ' olarak tabir edilen ve piyasaya sürülmeye hazır halde 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Taşımacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 9 araca el konuldu.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan 16 şüpheli hakkında "5607 Sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.