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- İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul’da, 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
7 ilçede düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak tabir edilen 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
- DHA
- 22.03.2022 - 15:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıtları piyasaya sürmeye hazırlanan şahısları mercek altına aldı.
3 ay süren takibin ardından Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da 13 farklı adrese operasyon düzenledi.
9 ARACA EL KONULDU
Operasyonlarda '10 numara yağ' olarak tabir edilen ve piyasaya sürülmeye hazır halde 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Taşımacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 9 araca el konuldu.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda yakalanan 16 şüpheli hakkında "5607 Sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.