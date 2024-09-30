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İstanbul'da 24 saatte 2 mevsim

İstanbul'da 24 saatte 2 mevsim İstanbul'da 24 saatte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.Pazar günü yazdan kalma havanın tadını çıkaran İstanbullular gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla sonbaharın etkisini hissetmeye başladı. İstanbullular 24 saatte iki mevsimi birden yaşadı.