Petrol
89.09
-1.51%
Euro
18.0051
-0.20%
Dolar
18.4003
0.45%
Altın
986.44
0.26%
Borsa
3315
0.60%
Bitcoin
356.819
1.24%
BTXN Coin
8.10
-0.85%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İstanbul'da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı

    Ekiplerce yürütülen operasyonda 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalayan ekipler, şahıslara ev kiralayan kişilere 311 bin 454 TL ceza kesti. Ev sahipleri tutuklandı.
    • 23.09.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta evlerini kaçak göçmenlere kiralayanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, düzenledikleri operasyonda adreslerde kalan 3 Cezayir, 7 Suriye, 42 Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakaladı. Polis, ev sahipleri Ö.G. ve O.G'yi de gözaltına aldı.

    Ev sahiplerine 311 bin 454 lira ceza

    Göçmenleri evlerinde barındıran ev sahiplerine, kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

    2 kişi tutuklandı

    Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada göçmenleri evlere kişi başı 900 lira kira alarak yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H'nin olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda A.H ile M.D.H'yi yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #2

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #3

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #4

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #5

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #6

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #7

    İstanbul da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı #8


    Aksaray'da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti
    İç Haber

    Aksaray'da bir sürücü, aracını durduran polislere kendini ihbar etti

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    İstanbul'da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı
    İç Haber

    İstanbul'da soğuk havalar yüzünü göstermeye başladı

    Görüş Bildir