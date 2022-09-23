İstanbul'da 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalandı

Ekiplerce yürütülen operasyonda 3 adreste 52 kaçak göçmen yakalayan ekipler, şahıslara ev kiralayan kişilere 311 bin 454 TL ceza kesti. Ev sahipleri tutuklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta evlerini kaçak göçmenlere kiralayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda adreslerde kalan 3 Cezayir, 7 Suriye, 42 Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakaladı. Polis, ev sahipleri Ö.G. ve O.G'yi de gözaltına aldı.

Ev sahiplerine 311 bin 454 lira ceza

Göçmenleri evlerinde barındıran ev sahiplerine, kaçak göçmenlere yer temin etmek suçundan toplam 311 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

2 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada göçmenleri evlere kişi başı 900 lira kira alarak yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H'nin olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda A.H ile M.D.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.





























