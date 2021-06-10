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    İstanbul'da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı

    Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy'de 3 ayrı hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 30 yaşındaki şüpheli Harun A. yakalanırken, şahsın 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 15:15
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    İstanbul'da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı

    İstanbul'da Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde 27 Nisan 2021, 21 Mayıs 2021 ve 22 Mayıs 2021 tarihlerinde 3 ayrı hırsızlık olay gerçekleşti.

    İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Harun A.'yı 7 Haziran'da yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    52 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    İstanbul da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı #1

    İstanbul da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı #2

    İstanbul da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı #3

    İstanbul da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı #4

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