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- İstanbul'da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirenler yakalandı
Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy'de 3 ayrı hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 30 yaşındaki şüpheli Harun A. yakalanırken, şahsın 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
- DHA
- 10.06.2021 - 15:15
İstanbul'da Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde 27 Nisan 2021, 21 Mayıs 2021 ve 22 Mayıs 2021 tarihlerinde 3 ayrı hırsızlık olay gerçekleşti.
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Harun A.'yı 7 Haziran'da yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
52 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.