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    İstanbul'da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

    Beylikdüzü’nde bir villaya baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi.
    • 24.11.2022 - 08:14
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    İstanbul'da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

    Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zehir tacirlerinin yerleri belirlendi. Daha sonra operasyon için düğmeye basan ekipler bir villada 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Aynı zamanda eş zamanlı olarak bir sitenin deposuna yapılan operasyonda da çuvallara doldurulmuş çok sayıda toz madde ele geçirildi. Toz maddelere uyuşturucu madde olması veya içerisine saklanması şüphesiyle polis ekipleri tarafından el konuldu.

    Çuvallar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

    İHA'nın haberine göre, yakalanan uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak ele geçirilen toz maddelere detaylı incelemeler yapılmak üzere polis ekipleri tarafından el konuldu. Forkliftle TIR’a yüklenen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    İstanbul da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #1

    İstanbul da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #2

    İstanbul da 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi #3


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