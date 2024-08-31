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İstanbul'da 34 katlı sitede yangın çıktı

İstanbul'da 34 katlı sitede yangın çıktı Esenyurt’ta 34 katlı site içindeki bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.