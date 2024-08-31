İstanbul'da 34 katlı sitede yangın çıktı
İHA

Saat 11.00 sıralarında Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan 34 katlı site içindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıktı.

Yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sarınca, dairelerde yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı.

4 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan çocuk itfaiye çalışanının kucağında site karşısında bulunan özel hastane aciline getirildi. İtfaiye ekiplerinin binadaki tahliye çalışması devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)