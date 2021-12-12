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    İstanbul’da, 34 saniyede far hırsızlığı kamerada

    Park halindeki otomobillerin farlarını 34 saniye içinde çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 13:59
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    İstanbul’da, 34 saniyede far hırsızlığı kamerada

    İstanbul'da, birçok araç sahibinden gelen otomobil farlarının çalındığı ihbarı üzerinde, Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçti.

    Güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı. Bazı anlarda kameralara yakalanan 3 kişinin, gözlerine kestirdikleri aracın yanına yanaşarak hızlı bir şekilde farları söktükleri, birinin gözcülük yaptığı, ayrıca hırsızlığın 34 saniye sürdüğü tespit edildi.

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada şüphelilerden Adem E.'nin (51) kimliğini tespit etti.

    Şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonda Maltepe'de gözaltına alındı.

    İstanbul’da, 34 saniyede far hırsızlığı kamerada ViDEO

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    4 GÜNDE 7 HIRSIZLIK

    Yapılan soruşturmada şüphelilerin Çekmeköy, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 4 gün içinde 7 otomobilin farlarını çaldıkları bir otomobile de zarar verdikleri tespit edildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Adem E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı Anadolu Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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