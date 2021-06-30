Polis ekiplerinin çalışması sonucu binlerce litre atık yağa el konuldu.

İstanbul’da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya operasyon düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde bulunan depodan piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçti.

35 BİN LİTRE İŞLENMEMİŞ ATIK YAĞ

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine 14 Haziran’da baskın yapan ekipler, "10 numara" olarak da tanımlanan 35 bin litre işlenmemiş atık yağ ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 1 kamyonet ele geçirdi.

Baskında H.H.E.(21) ve M.C.(52) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan haklarında işlem yapılarak adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da 35 bin litre 10 numara yağ ele geçirildi ViDEO