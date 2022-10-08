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İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi
İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 08.10.2022 - 08:28
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip neticesinde, B.Ü'nün sahte alkol imal ederek, restoran ve eğlence mekanlarına sattığını tespit etti.
Baskında 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi
Yapılan operasyonda B.Ü. suçüstü yakalanırken, imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada, 3 bin 500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.
B.Ü, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.