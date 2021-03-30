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İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu
Ümraniye merkezli 39 adreste zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 30.03.2021 - 09:00
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.
Gece saatlerinde operasyonlar düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.
26 KİŞİ YAKALANDI
Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.
40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı VİDEO