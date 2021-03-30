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    İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu

    Ümraniye merkezli 39 adreste zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:26
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    İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.

    Gece saatlerinde operasyonlar düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

    26 KİŞİ YAKALANDI

    Ümraniye merkezli olmak üzere Ümraniye, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde 39 adreste zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.

    40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul’da narkotik operasyonu: 26 kişi yakalandı VİDEO

    İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu #1

    İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu #2

    İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu #3

    İstanbul’da 39 adrese narkotik operasyonu #4

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