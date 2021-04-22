İstanbul'da 4 dakikada 20 bin liralık perde çaldılar

İstanbul'da perde satan bir dükkana giren hırsızlar, 4 dakika içinde 20 bin lira değerindeki perdeleri çaldı.

İstanbul Avcılar'da perde dükkanını soyan hırsızlar, 20 bin lira değerindeki perdeleri çalarak kayıplara karıştı. Çevredekiler durumu fark edince dükkan sahibine haber verdi.

Olay yerine gelen Yaver Arslan, soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

"4 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEYİ BOŞALTMIŞLAR"

Komşularının haber vermesiyle dükkanına gelen ve soyulduğunu gören Yaver Arslan, "Sabah ben zaten evdeydim. Mahallede komşu görüyor. Beni arayarak, 'Dükkanına hırsız girdi' dedi. Ben de apar topar koşa koşa geldim. Geldiğim de zaten kepenkleri yarıya kadar kaldırmışlardı.

Kapıyı zorlayıp, kırmışlar. İçerideki malları kapı ağzına kadar götürüyorlar. Ondan sonra da panikleyip, malları bırakıp kaçıyorlar. Dün sabah 06.53 civarında oldu. Yaklaşık 4 dakika içinde girip, her şeyi boşaltıyorlar. Toplamda nereden baksanız bir 20 bin liralık zararım var. Kepengi 3 kişi ile birlikte zorluyorlar." ifadelerini kullandı.





"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Aynı şüphelilerin, başka adreslerde de hırsızlık yaptığını belirten Arslan, "Zaten zor dönemdeyiz. Pandemi nedeniyle işlerimiz kesat. Sıkıntılı günlerde bir de böyle olunca, zor duruma düştük. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz açıkçası.

Dün 06.30 sıralarında bir doğalgazcı arkadaşa girmişler, 10 bin lira zarar onda var. Yine bugün de bir yere girmişler. Yaklaşık bir 50-60 bin lira da onlara zarar veriyorlar. Aynı kişiler, aynı araç. Bir arkadaş bir de Altınşehir'de görüntü attı. Belki de yarın tekrar girecekler bilemiyoruz." şeklinde konuştu.





ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan hırsızlık ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelilerin dükkanın önüne gelişi, ürünleri alıp araçlarına doldurmaları ve kaçmaları yansıdı.