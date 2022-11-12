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    İstanbul'da 4 kadın hırsız adeta suç makinası çıktı

    Kentin farklı ilçelerinde dolaşıp soru sorma bahanesiyle etrafını sardıkları insanların çantalarını çalan 4 kadın gözaltına alındı. Toplamda 227 suçu olduğu ortaya çıkan şüpheliler serbest bırakılı.
    • 12.11.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 13:17
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    İstanbul'da 4 kadın hırsız adeta suç makinası çıktı

    İstanbul'un Beyoğlu, Fatih ve Güngören ilçelerinde çok sayıda kişinin çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri harakete geçti ve araştırma başlattı.

    Güngören Nafiz Gürman Mahallesi Ahmet Kutsi caddesinde yabancı uyruklu 3 kadına ait çantayı çalan hırsızların bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.

    Hırsızlık anı kameralara yakalandı

    Otomobille gelen 4 kadın, yolda yürüyen kadınların yanına bir şey sorma bahanesiyle yaklaştıklar ve ardından kadının etrafını sardılar. Her şeyden habersiz olan kadınların dikkatini dağıtan hırsızlar, el çabukluğu ile çantayı çaldığı görüntüler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Toplam 227 suç kaydı olan 4 kadın serbest kaldı VİDEO

    Hırsızlık çetesi adeta suç makinası çıktı

    Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada şüpheliler; 25 yaşındaki Yaren Ç., 30 yaşındaki Tuğçe K., 59 yaşındaki Nuray T. ile 54 yaşındaki Sevilay K.'yi gözaltına aldı.

    Polis ekiplerinin yapmış olduğu inceleme sonucu şüpheli şahısların birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Yaren Ç.'nin daha önceden 128, Tuğçe K.'nın 20, Nuray T.'nin 39, Sevilay K.'nın ise 40 adet benzer hırsızlık suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

    İstanbul da 4 kadın hırsız adeta suç makinası çıktı #1

    Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

    Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli şahısların İstanbul'un birkaç ilçesinde de benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre; Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve defalarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilen Yaren Ç. ve 3 kadın suç ortağı  olan şüpheliler yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

    İstanbul da 4 kadın hırsız adeta suç makinası çıktı #2


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