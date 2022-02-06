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    İstanbul'da 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

    Evlere girerek hırsızlık yapan biri kadın 4 kişilik çete, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlere girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 06.02.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 10:35
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    İstanbul'da 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

    Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin bazı evlere girerken ve çıkarken görüntülendiğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    4 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI

    Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Okay K.(20), Suna A.(23), Garip K.(24), Azat A.(20) azılı suçlu oldukları ortaya çıktı.

    EVLERDEN BİNLERCE LİRA DEĞERİNDE DEĞERLİ EŞYA ÇALDILAR

    Şüphelilerin hırsızlık suçlamasıyla daha önce onlarca kez yakalandığı ve haklarında yakalama kararları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden binlerce lira değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.

    İstanbul'da 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı ViDEO

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 4 şahıs, cezaevine gönderildi.
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