İstanbul'da 425 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet ekipleri tarafından 6 ilçede düzenlenen operasyonda 425 göçmen yakalanırken, göçmenlere yer temin eden 8 kişiye de 1 milyon 320 bin 462 lira ceza kesildi.

İstanbul'da bulunan şok evleri olarak adlandırılan ve insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan düzensiz göçmenlere yönelik emniyet ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de tespit ettiği 52 farklı adrese helikopter ve özel harekât destekli baskın yaptı.

425 göçmen yakalandı

DHA'nın haberine göre; şok evleri olarak adlandırılan adreslerde 230'u Afgan, 195'i Pakistanlı olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı.

8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira ceza

Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da 425 göçmen yakalandı ViDEO













